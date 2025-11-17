Black Friday in anticipo per questa Google TV LED da 75 pollici | cinema in salotto a meno di 470€

Tuttoandroid.net | 17 nov 2025

TCL 75P6K TV 4K da 75 pollici in offerta su Amazon a 467€ con sconto del 22%. Smart TV con Google TV, HDR 10+ e Dolby Audio. Scopri il prezzo minimo storico. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

