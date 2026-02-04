Google prova overlay gemini più pulito a discapito di alcune delle sue migliori funzionalità

Da alcune versioni recenti dell’app Google Gemini emergono cambiamenti importanti. Google sta testando un overlay più pulito, che riduce alcune funzioni più complesse per semplificare l’uso. Le nuove versioni mostrano anche funzionalità in fase di sviluppo, pensate per controllare meglio le azioni contestuali e riorganizzare l’interfaccia. La mossa punta a rendere più immediato e intuitivo l’accesso alle funzioni principali, ma al momento alcuni strumenti più avanzati sembrano essere sacrificati.

nelle versioni più recenti dell’app Google Gemini si delineano funzionalità in fase di sviluppo mirate a modulare l’accesso alle azioni contestuali e a riorganizzare l’interfaccia. l’obiettivo dichiarato è offrire un’esperienza più coerente tra le diverse app e ridurre i passaggi necessari per sfruttare le capacità di Gemini, con aggiornamenti che riguardano sia il comportamento delle azioni sia le scelte di presentazione nell’overlay. google gemini: azioni contestuali e accesso rapido nel menu plus. nella build v17.4.66 si osservano elementi di sviluppo che rendono le azioni contestuali disponibili tramite il menu plus dell’overlay di google gemini. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Approfondimenti su Google Gemini

Google ha annunciato una riorganizzazione degli strumenti Gemini, inserendo una nuova sezione chiamata Labs.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Google Gemini

