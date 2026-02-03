Google ha annunciato il rilascio dell’aggiornamento di febbraio 2026 per Android, con una particolare attenzione a Google Play services 26. L’aggiornamento porta alcune modifiche che migliorano la stabilità e le prestazioni di molte app, senza rivoluzionare troppo il sistema. La distribuzione sta già andando avanti su diversi dispositivi, e gli utenti possono aggiornare manualmente tramite il Play Store per avere le ultime funzionalità.

Questo testo sintetizza le modifiche introdotte dall’aggiornamento di febbraio 2026 per il sistema di Google Play, evidenziando in particolare Google Play services 26.04. le novità principali riguardano l’acquisto dello spazio di archiviazione Google Account, una configurazione iniziale dei dispositivi più fluida e nuove strumentazioni di sicurezza e privacy per gli sviluppatori. Il rilascio procede in modo graduale su telefoni Android, tablet, Wear OS, Android TV e Android Auto, con benefici destinati a migliorare nel tempo. aggiornamento di febbraio 2026 del sistema play. secondo le note di rilascio, l’aggiornamento punta principalmente sulla versione 26. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Google rilascia l’aggiornamento play system febbraio 2026 per android

Approfondimenti su Google Play Services

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Google Play Services

Argomenti discussi: Google ridisegna il launcher web delle app in stile Material 3 Expressive; Google Lens e Google Foto attendono una novità a testa attualmente in sviluppo; Google Chrome interrompe gli aggiornamenti e il supporto a questi Mac: ecco tutto quello che c’è da sapere; Google rilascia l’aggiornamento per l’app del telefono e risolve l’errore di rotazione automatica dello schermo.

Google ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di febbraio 2026 per i PixelGoogle ha rilasciato il nuovo aggiornamento mensile: su tutti i Pixel attualmente supportati, arrivano le patch di sicurezza di febbraio 2026. tuttoandroid.net

Il ciclo di rilascio (e di sviluppo) di Android è cambiato: ecco cosa arriverà nel 2026Nel 2025, Google ha apportato significative modifiche al ciclo di rilasci (e di sviluppo) di Android. Scopriamo come è cambiato. tuttoandroid.net

Cerchiamo di capire quali novità contiene la versione software 16.0 di Android Auto, che segue la classica filosofia Google sugli aggiornamenti. https://auto.everyeye.it/notizie/google-rilascia-android-auto-16-0-conviene-aggiornare-subito-851915.htmlutm_ - facebook.com facebook