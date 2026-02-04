Glioblastoma nei cani la terapia rigenerativa che lo ferma | la svolta in una clinica vicino Lodi
Glioblastoma nei cani, una nuova terapia con cellule staminali dimezza i tumori cerebrali. All’Ospedale Veterinario San Michele di vicino Lodi, Offer Zeira ha sviluppato una tecnica che ha già mostrato risultati promettenti. La cura si basa su cellule rigeneranti e potrebbe cambiare le carte in tavola non solo nel mondo veterinario, ma anche in quello medico.
La ricerca clinica e scientifica portata avanti dal Zeira e dal suo team sta attirando notevole attenzione da parte della comunità scientifica internazionale tanto da essere stata presentata anche all’ultimo Congress of Neurological Surgeons che si è svolto a Los Angeles, grazie anche alle potenziali prospettive di applicazione futura in ambito umano. «La mia storia professionale - spiega Zeira a Vanityfair - è legata ad una promessa che ho fatto alla mia ex moglie prima che morisse proprio a causa di questa tipologia tumorale: le promisi di dedicare i miei anni da ricercatore, ben cinque, a questa rivoluzionaria cura». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Approfondimenti su Glioblastoma Cani
Cancro al pancreas, la svolta spagnola che fa sperare: tripla terapia elimina il tumore nei topi
La ricerca spagnola apre nuove speranze contro il cancro al pancreas.
Terapia Infusionale, la medicina rigenerativa al servizio del benessere
Ultime notizie su Glioblastoma Cani
Glioblastoma nei cani, la terapia rigenerativa che lo ferma: la svolta in una clinica vicino LodiAll’Ospedale Veterinario San Michele, Offer Zeira ha messo a punto una tecnica con cellule staminali che ha ridotto i tumori cerebrali nei cani e che potrebbe aprire scenari inediti anche per la ricer ... vanityfair.it
Tumori nei cani, ne soffre uno su quattro: «Diagnosi troppo tardive». I segnali a cui fare attenzione e le misure preventiveAnche per i cani, il cancro si afferma sempre di più come una delle principali cause di morte negli animali da compagnia. Il motivo? msn.com
EMERGENZA CIBO PER CANI E GATTI 339 8362187 Le scorte di croccantini per i nostri amici a quattro zampe sono agli sgoccioli e le emergenze continuano a crescere. Nonostante alcune persone che ci conoscono continuino a fare generose dona - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.