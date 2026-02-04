Glioblastoma nei cani, una nuova terapia con cellule staminali dimezza i tumori cerebrali. All’Ospedale Veterinario San Michele di vicino Lodi, Offer Zeira ha sviluppato una tecnica che ha già mostrato risultati promettenti. La cura si basa su cellule rigeneranti e potrebbe cambiare le carte in tavola non solo nel mondo veterinario, ma anche in quello medico.

La ricerca clinica e scientifica portata avanti dal Zeira e dal suo team sta attirando notevole attenzione da parte della comunità scientifica internazionale tanto da essere stata presentata anche all’ultimo Congress of Neurological Surgeons che si è svolto a Los Angeles, grazie anche alle potenziali prospettive di applicazione futura in ambito umano. «La mia storia professionale - spiega Zeira a Vanityfair - è legata ad una promessa che ho fatto alla mia ex moglie prima che morisse proprio a causa di questa tipologia tumorale: le promisi di dedicare i miei anni da ricercatore, ben cinque, a questa rivoluzionaria cura». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Glioblastoma nei cani, la terapia rigenerativa che lo ferma: la svolta in una clinica vicino Lodi

