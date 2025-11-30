Famiglia nel bosco gli italiani si interrogano sulla rimozione dell’affidamento | cosa dice il sondaggio del Secolo

Secoloditalia.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I figli tolti alla famiglia che viveva nel bosco di Chieti hanno dominato sui giornali nelle ultime due settimane. Proprio per questo motivo, il Secolo d’Italia  ha scelto di diffondere un sondaggio attraverso la propria newsletter, per capire cosa ne pensano le persone sull’argomento. Una domanda con tre risposte, che sono state differenziate in percentuali e inserite in un diagramma “a torta” con diversi colori: blu, rosso e arancione. La domanda è stata breve: «Cosa pensi del caso dei bambini del bosco?». Con il 54,1% dei voti ha vinto il terzo quesito in arancione, che riportava un punto di vista generale: «Non conosco tutti gli elementi, mi interrogo sul perché di un intervento così deciso, mentre in altre situazioni di palese violazione dei diritti dei bambini, i Tribunali dei minori no intervengono con la stessa solerzia». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

