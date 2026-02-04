In molte periferie italiane, i giovani si trovano intrappolati tra famiglie criminali e un futuro difficile. Il progetto

Ci sono ragazzi e ragazze nati loro malgrado dentro famiglie criminali, da cui è difficile, se non impossibile, liberarsi. La senatrice del Pd Vincenza Rando ha così ideato una proposta di legge - frutto del lavoro della Commissione parlamentare antimafia e del comitato minori di cui è membro - attraverso la quale attivare sostegni concreti a chi, giovani ma anche madri, vogliano affrancarsi dai contesti criminali che li tengono prigionieri. L'obiettivo è costruire un quadro normativo che permetta allo Stato di proteggere concretamente i figli e le figlie delle famiglie mafiose, considerandole per quello che spesso sono: famiglie maltrattanti, in cui i bambini e gli adolescenti vengono cresciuti dentro una cultura di violenza e indottrinamento mafioso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giovani periferie - "Liberi di scegliere": proteggere i ragazzi dalle mafie



