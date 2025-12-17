Giovani periferie Maria Rita Parsi | Così salveremo i nostri ragazzi

In un contesto di sfide crescenti, Maria Rita Parsi sottolinea l'importanza di un intervento integrato nelle periferie. Presenza costante, prevenzione e una scuola attenta sono le chiavi per costruire un futuro migliore per i giovani. Solo attraverso un’azione condivisa e concreta possiamo davvero offrire loro opportunità di crescita e speranza.

© Iltempo.it - Giovani periferie, Maria Rita Parsi: "Così salveremo i nostri ragazzi" "Presenza sul territorio, prevenzione e una scuola capace di ascoltare. Solo così salveremo i nostri ragazzi». Maria Rita Parsi ospite del nostro podcast Giovani periferie: "Combattere il disagio giovanile non è utopia, ma civiltà. Però servono investimenti per strutture adeguate, specie in periferia". L'intervista di Alessio Buzzelli. . 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Chi è Maria Rita Parsi, curiosità, vita privata della psicoterapeuta della tv Leggi anche: Maria Rita Parsi o il coraggio di educare alla libertà – INTERVISTA ESCLUSIVA Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Boom di violenze tra i giovani, Maria Rita Parsi non ha dubbi: "A farli esplodere è il vuoto lasciato dal Covid" - Boom di violenze tra i giovani, parla la psicologa Maria Rita Parsi: 'Colpa del Covid, ecco perché' La cronaca nera italiana non lascia più spazio ad altro: la violenza tra i giovanissimi è diventata ... affaritaliani.it I giovani nelle periferie scontano troppe disparità. Ecco dove il disagio colpisce di più - Il rapporto Giovani e Periferie di "Con i bambini" e Openpolis dimostra che l'abbandono scolastico è maggiore nelle aree disagiate delle città e la ... avvenire.it

Giovani e periferie, sfidare gli stereotipi con i dati - Nel 2024 il 12,3% delle famiglie con minori è in povertà assoluta, ma il dato sale al 16,1% nelle aree metropolitane. vita.it

08.04 RAI 2 POVERA PATRIA Internet, Sesso e Giovani

Alcuni scatti della presentazione del report “Giovani e periferie” dell’11 dicembre scorso. Alla Camera dei Deputati abbiamo avuto una nuova occasione per confrontarci sulle cause profonde del disagio giovanile, in particolar modo ai margini delle grandi città - facebook.com facebook

Il convegno "Giovani e periferie, un racconto consapevole". Interviene il Segretario di Presidenza, @frabattistoni. Segui la diretta: bit.ly/Evento111225 #OpenCamera x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.