Giornalista Rai aggredita dagli incappucciati durante il corteo di Askatasuna a Torino

Da torinotoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino, una giornalista della Rai, Bianca Leonardi, è stata presa di mira da un gruppo di incappucciati. Mentre trasmetteva in diretta, le hanno urlato di andarsene, poi le hanno dato spintoni, manate e intimidazioni. Hanno anche distrutto l’attrezzatura. L’episodio si è verificato sabato 31 gennaio, e le immagini sono state trasmesse in tv, suscitando molte polemiche.

"Levati dal caz*o, vai via". Poi spintoni, manate, intimidazioni e l'attrezzatura distrutta. Così, durante la manifestazione di sabato 31 gennaio contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino, la giornalista Bianca Leonardi del programma di Rai 3 FarWest è stata aggredita da un gruppo.

Giornalista Rai aggredita dagli incappucciati durante il corteo di Askatasuna a Torino: le immagini

Sabato pomeriggio a Torino, durante il corteo di Askatasuna, una giornalista della Rai è stata aggredita da un gruppo di incappucciati.

Giornalista Rai aggredita dagli incappucciati durante il corteo di Askatasuna a Torino: le immagini trasmesse in tv

