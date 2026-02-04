Giornalista Rai aggredita dagli incappucciati durante il corteo di Askatasuna a Torino | le immagini trasmesse in tv

Durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino, una giornalista della Rai, Bianca Leonardi, è stata presa di mira da un gruppo di incappucciati. Mentre trasmetteva in diretta, le hanno urlato di andarsene, poi le hanno dato spintoni, manate e intimidazioni. Hanno anche distrutto l’attrezzatura. L’episodio si è verificato sabato 31 gennaio, e le immagini sono state trasmesse in tv, suscitando molte polemiche.

"Levati dal caz*o, vai via". Poi spintoni, manate, intimidazioni e l'attrezzatura distrutta. Così, durante la manifestazione di sabato 31 gennaio contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino, la giornalista Bianca Leonardi del programma di Rai 3 FarWest è stata aggredita da un gruppo.

