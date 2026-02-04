Giornalista Rai aggredita dagli incappucciati durante il corteo di Askatasuna a Torino | le immagini

Sabato pomeriggio a Torino, durante il corteo di Askatasuna, una giornalista della Rai è stata aggredita da un gruppo di incappucciati. L’episodio è avvenuto verso le 17.30 in corso Regina Margherita, tra Vanchiglia e San Salvario. Le immagini mostrano la donna presa di mira mentre cerca di svolgere il suo lavoro, con alcuni manifestanti che le si sono avvicinati e l’hanno spintonata. La scena ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei giornalisti in manifestazioni pubbliche.

Sabato 31 gennaio 2026, intorno alle 17.30, in corso Regina Margherita a Torino, tra Vanchiglia e il quartiere San Salvario, si è consumato un episodio che ha scosso l'intera comunità dell'informazione. Una giornalista della Rai, Bianca Leonardi, inviata del programma *FarWest* condotto da Salvo Sottile, è stata aggredita da un gruppo di persone incappucciate durante un corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. L'attacco, avvenuto in pieno pomeriggio, ha colto di sorpresa non solo i due operatori della televisione pubblica, ma anche i manifestanti pacifici che si erano radunati per chiedere la riapertura del luogo di aggregazione.

