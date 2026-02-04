La Corte di assise di appello ha confermato la condanna a quasi 15 anni di carcere per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che nel 2021 sparò contro tre rapinatori, uccidendone due. La sentenza sottolinea che non ci sono stati motivi di legittima difesa e che l’uso delle armi è stato eccessivo. Roggero aveva già passato più di due anni in carcere, ora deve affrontare la pena definitiva.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Pubblicate le ragioni della sentenza d’appello. La Corte di assise di appello ha depositato le motivazioni con cui ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) che il 28 aprile 2021 sparò contro tre rapinatori, uccidendone due e ferendone un terzo. Nel documento di 34 pagine i giudici spiegano perché, nel caso specifico, non può essere riconosciuta la legittima difesa. La sentenza di secondo grado ha ridotto la pena rispetto ai 17 anni inflitti in primo grado, ma ha escluso le principali tesi difensive. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Gioielliere uccise due ladri che tentavano di rapinarlo, niente legittima difesa: le motivazioni della condanna

Approfondimenti su Mario Roggero

Questa volta il gioielliere finisce nel mirino di una sentenza che fa discutere.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Condannato a 14 anni il gioielliere di Grinzane: Ho sparato e ucciso, ma volevo difendere mia figlia

Ultime notizie su Mario Roggero

Argomenti discussi: Gioielliere che uccise rapinatori, Corte: Legittima difesa solo se aggressione in corso; Insegue e uccide i ladri in fuga dal suo negozio: gioielliere dovrà pagare 780 mila euro di danni; Casa pignorata a Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver sparato ai ladri: i loro parenti chiedono 3,3 milioni di risarcimento; Il gioielliere di Grinzane Cavour che ha ucciso i rapinatori dovrà pagare 780 mila euro di danni.

Al gioielliere Roggero pignorati due immobili: dovrà coprire le spese e pagare (anche) i familiari dei due ladri uccisi e il terzo feritoI familiari dei rapinatori potrebbero chiedere risarcimenti fino a 3,3 milioni. E Roggero apre un conto per chi volesse aiutarlo ... quotidianopiemontese.it

Uccide due ladri, condannato a 14 anni e 9 mesi: perché quella del gioielliere Mario Roggero non è stata legittima difesa, secondo i giudiciLa Corte di assise di appello ha reso note le motivazioni che hanno portato alla condanna emessa nei confronti del negoziante di Grinzane Cavour: Al momento degli spari l'azione dei rapinatori era co ... today.it

Gioielliere uccise i rapinatori a Grinzane, le motivazioni della condanna: “Non era in pericolo” x.com

INSEGUE E UCCIDE I RAPINATORI IN FUGA DAL SUO NEGOZIO: GIOIELLIERE DOVRÀ PAGARE 780 MILA EURO DI DANNI Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, che nell'aprile del 2021 inseguì e uccise due ra - facebook.com facebook