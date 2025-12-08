L’altopiano andino si risveglia ogni mattina avvolto da una nebbia dorata che accarezza i tetti di tegole rosse di Quito, la capitale ecuadoriana adagiata a 2.850 metri d’altitudine. La collina di El Panecillo offre un panorama straordinario sulla città che si estende come un nastro tra le montagne, mentre le campane delle chiese coloniali scandiscono il tempo in questa metropoli che ha conservato intatto il suo fascino storico. Il centro storico di Quito, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, rappresenta uno dei complessi coloniali meglio conservati del Sud America. Passeggiando per le stradine acciottolate, lo sguardo si perde tra le facciate barocche della Cattedrale Metropolitana e della Chiesa della Compañía de Jesús, dove l’oro delle decorazioni interne crea un’atmosfera quasi mistica. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Viaggio alla scoperta dell’Ecuador