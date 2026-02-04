gemini si avvicina al controllo di altre app sul tuo android

Gli utenti Android devono prepararsi: Gemini si avvicina a controllare altre app sul loro telefono. La nuova funzione punta a rendere più semplice e automatizzata la gestione dello schermo. Con questa novità, l’assistente digitale potrebbe diventare ancora più presente nelle operazioni quotidiane, facilitando l’interazione tra app e utente senza dover intervenire manualmente.

l’orizzonte degli assistenti digitali si amplia con la prospettiva di un’ automa-zione dello schermo su android guidata da gemini. analisi delle evidenze emerse in beta e nelle fasi di sviluppo indicano nomi in codice e possibili scenari operativi, dove il sistema potrebbe gestire compiti comuni come ordini online o prenotazioni di corse senza intervento diretto dell’utente. le prime intuizioni indicano una modalità di controllo automatico destinata a evolversi, come mostrato da google nei test preliminari. gemini e l’automazione dello schermo su android. nomi in codice e definizioni chiave. nelle recenti versioni dell’app google si è fatto riferimento a una funzionalità identificata con il nome in codice bonobo, associata a una possibile etichetta di screen automation su dispositivi android. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

