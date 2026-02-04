Gemini potrebbe offrire presto avatar 3d in stile apple
Google Gemini potrebbe presto offrire avatar 3D in stile Apple. L’azienda sta valutando l’introduzione di questa funzione, chiamata Characters, che permetterebbe di usare avatar durante le videochiamate. La novità si inserisce in un mercato già ricco di soluzioni simili, ma ancora in fase di sviluppo. Restano da capire i dettagli e quando questa funzione potrebbe essere disponibile agli utenti.
Questo testo sintetizza l’ipotesi di introdurre avatar 3D all’interno di google gemini, focalizzandosi sul meccanismo chiamato Characters e sul possibile impiego durante le videochiamate, confrontando l’approccio con soluzioni già presenti sul mercato. avatar digitali con google gemini. si ipotizza che gemini possa offrire, nel tempo, la possibilità di creare avatar tridimensionali che sostituiscano l’immagine reale durante incontri in video. questa idea richiama modelli già proposti da altre piattaforme, come la funzione «Likeness» presente sul dispositivo Galaxy XR e le persone o persona generate con soluzioni di realtà mista come l’ Apple Vision Pro. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
