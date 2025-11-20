Creare avatar personalizzati disegnati in 3D da foto

La comunicazione su internet si è evoluta negli anni e si è sviluppata verso la creazione di mondi e ambienti virtuali in cui tutti possono comunicare. Tipicamente le persone che usano internet per comunicare nelle chat non usano il nome vero e la propria fotografia ma utilizzano un nickname che li faccia riconoscere e un avatar ossia l'immagine, spesso disegnata, di un alter ego che li rappresenti. Un avatar quindi è una icona che contraddistingue l'utente su chat, giochi online, forum e social network. Crearsi un bell'avatar maschile o femminile diventa quindi importante per alcuni e, anche se resta un gioco, fa sempre piacere essere ben rappresentati nel mondo internet. 🔗 Leggi su Navigaweb.net