Gemini avrà la funzione Progetti e un leak ci svela come sarà

Il team di Google è al lavoro su una nuova funzionalità per rendere più utile Gemini: stiamo parlando dei Progetti

Gemini 3 Pro funziona così bene che i server Google sono sopraffatti dalle richieste #Google https://gizchina.it/2025/11/gemini-3-pro-google-abbassa-limiti-utenti-gratuiti/ - facebook.com Vai su Facebook

Gemini, funzione per modificare parti specifiche delle immagini - Google consentirà agli utenti di Gemini di apportare modifiche specifiche alle immagini generate dall'AI, per un controllo quasi totale. Lo riporta punto-informatico.it

Come attivare la funzione di chat con Gemini su Google Chrome - L'AI Gemini di Google non è ancora integrata in modo visibile in Chrome, ma gli utenti possono già accedere a questa funzionalità nascosta. punto-informatico.it scrive

Gemini sbarca su iPhone: ecco le funzioni dell'IA di Google - Gli utenti possono accedere gratuitamente all'assistente AI di Google direttamente dal loro dispositivo iOS, offrendo ... Scrive tomshw.it

Google Gemini inonderà di funzioni Android 15: presentate le ultime novità dell'IA - L'IA di Google sarà profondamente integrata in Android 15 per i dispositivi Pixel, con molte delle nuove funzioni e possibilità presentate all'I/O. Si legge su multiplayer.it

Google Gemini crea immagini di nazisti neri e asiatici: stop alla funzione dell’IA - L’azienda californiana ha deciso di bloccare la funzione di intelligenza artificiale generativa dopo una serie di errori. Come scrive lettera43.it

Intelligenza artificiale, Gemini 2.0 e 2.5: molte funzioni nuove, anche gratis. Ecco quali e perché usarle - Google ha stupito molti a marzo offrendo anche agli utenti gratuiti molte funzioni avanzate che prima custodiva gelosamente, esclusiva di chi pagava. Si legge su ilsole24ore.com