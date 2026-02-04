La discussione sui prezzi del Galaxy S26 in Bulgaria si è accesa nelle ultime ore. Un informatore ha chiarito che i numeri circolati riguardano solo il mercato bulgaro, mentre in altri paesi i prezzi potrebbero essere diversi. La questione si è fatta più chiara, eliminando i dubbi sui costi del nuovo modello.

© Mondoandroid.com - Galaxy s26 prezzo chiarito dopo numeri sorprendenti

