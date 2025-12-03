Galà di capodanno al Miles Jazz Club | sul palco Benny Amoroso quintet

Palermotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Galà di fine anno al Miles Jazz Club— 31 Dicembre ore 20:00Un brindisi al nuovo anno tra gusto, musica e classe.Per l’ultima notte del 2025 abbiamo preparato un viaggio sensoriale unico:Sul palco Benny Amoroso Quintet, formazione brillante e travolgente — pronta a farci sognare e brindare!Benny. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

