Fusi fa il nome di questa rivale della Juventus per il quarto posto | È la squadra che mi ha sorpreso di più A chi ha fatto riferimento!

Fusi ha indicato una rivale della Juventus per il quarto posto, dicendo che è stata la squadra che lo ha sorpreso di più. Durante un’intervista, ha parlato di questa squadra senza fare nomi, ma ha lasciato capire che si tratta di una formazione che sta sorprendendo in campionato. La corsa al quarto posto si fa sempre più accesa, e le sue parole aggiungono pepe alla lotta tra le pretendenti.

Fusi in una lunga intervista a 'CalcioNews24' si è soffermato sulla lotta per il quarto posto che vede coinvolta anche la Juventus. Le sue parole. Intervistato dai microfoni di CalcioNews24, l'ex centrocampista del Torino, Luca Fusi, si è soffermato sul campionato e sulla lotta per il quarto posto. LOTTA PER IL QUARTO POSTO – «In questo periodo sicuramente la sorpresa è il Como. Per il suo modo di giocare, per il suo modo di interpretare le partite. Anche se magari resta il piccolo neo di non avere italiani in campo». COMO – «Lascia impressionati per come il Como sta giocando, per come interpreta le partite.

