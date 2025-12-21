Ravezzani fa il nome di questo bianconero | Juve bella e convincente lui è sempre decisivo! A chi ha fatto riferimento dopo il 2-1 alla Roma
Ravezzani, giornalista, ha scritto questo messaggio dopo la vittoria della Juve contro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni. Il giorno dopo il successo per 2-1 nel big match dell’Allianz Stadium, arrivano le analisi degli addetti ai lavori. La vittoria della Juventus sulla Roma, fondamentale per accorciare la classifica in zona Champions, è stata radiografata da Fabio Ravezzani. Il noto giornalista e direttore di TeleLombardia, attraverso il suo profilo X ha offerto una lettura tattica lucida della sfida, definendo la prestazione dei bianconeri “bella e convincente”. Il crollo del muro giallorosso: dalle smagliature alle voragini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Ghoulam fa un nome che “cambia” il destino bianconero: «Senza di lui, la Juventus è in difficoltà!». A chi ha fatto riferimento!
Leggi anche: Giannini fa un nome per il mercato: «Lui giocherebbe titolare nella Juventus. Perché perderlo? Sarebbe un peccato grave…». A chi ha fatto riferimento!
ESCLUSIVA| Dalla zona Champions alla cessione a Tether, Ravezzani sulla Juve: Il ritorno di Agnelli? Vi dico questo.
Ravezzani: "Spalletti ne fa di tutti i colori! Pessime anche le dichiarazioni post" - Juventus, criticando sulle scelte del tecnico bianconero Luciano Spalletti: "Spalletti ne fa di ... tuttonapoli.net
Juve, Ravezzani demolisce Spalletti: 'Ne ha fatte di tutti i colori, scelte senza senso' - Il giornalista sportivo Fabio Ravezzani ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale critica aspramente le scelte fatte da Luciano Spalletti nel big match perso dalla Juventus per 2 a 1 ... it.blastingnews.com
Juve, Ravezzani: 'David non sembra il bomber che cambierà il destino dei bianconeri' - Il giornalista Fabio Ravezzani ha scritto un post sul proprio account X nel quale ha sottolineato come Jonathan David non sembri quel centravanti di livello assoluto in grado di risolvere i problemi ... it.blastingnews.com
CLAMOROSO RAVEZZANI: «FONTI SICURE MI HANNO DETTO CHI SARÀ IL PROSSIMO COLPO DELLA JUVE. ECCO IL NOME» https://blstg.news/eZeu/ - facebook.com facebook
Ravezzani backs Allegri and Chivu's selection in forgettable Supercoppa Italiana sempremilan.com/ravezzani-back… #SempreMilan x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.