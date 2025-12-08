Un' auto come ariete per compiere la spaccata | furto da 4mila euro in una farmacia di Grugliasco
È avvenuto nella notte dell'8 dicembre, un furto con spaccata che ha visto i ladri servirsi di un'auto per sfondare la vetrina. È successo a Grugliasco, a danno della farmacia Lamarmora di via Lamarmora, al civico 245. Dopo aver mandato in frantumi i vetri, i ladri hanno messo mano all'incasso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
