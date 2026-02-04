Dopo settimane di silenzio e dolore, Anguillara Sabazia si prepara a salutare Federica Torzullo, la donna di 41 anni trovata morta il 9 gennaio. I funerali si terranno nella stessa chiesa che ha ospitato l’ultimo addio ai suoceri, un luogo che ora diventa il simbolo di un addio collettivo alla quarantenne delle Poste. La comunità si stringe intorno alla famiglia, cercando di trovare un momento di pace in mezzo alle lacrime.

Dopo settimane di attesa e di profondo dolore, la comunità di Anguillara Sabazia si prepara a dare l’ultimo saluto a Federica Torzullo, la quarantunenne funzionaria delle Poste la cui vita è stata spezzata il 9 gennaio scorso. Nella giornata di mercoledì è finalmente arrivato il nulla osta della Procura di Civitavecchia per la riconsegna della salma, permettendo così ai familiari di fissare la data delle esequie per sabato 7 febbraio. La cerimonia dovrebbe svolgersi nella chiesa della Regina Pacis, la stessa dove, appena pochi giorni fa, centinaia di persone si sono strette nel lutto per i suoceri della donna, Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, tragicamente scomparsi in seguito a un gesto estremo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Funerali di Federica Torzullo, si terranno ad Anguillara nella stessa chiesa dell’ultimo addio ai suoceri suicidi

Approfondimenti su Federica Torzullo

A Anguillara Sabazia, i funerali dei suoceri di Federica Torzullo si sono trasformati in qualcosa di più di una semplice cerimonia funebre.

A Anguillara Sabazia, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno coinvolto nel femminicidio di Federica Torzullo, sono stati trovati deceduti impiccati nella loro abitazione in via Tevere 25.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Femminicidio Federica, i motivi del suicidio dei suoceri in un biglietto

Ultime notizie su Federica Torzullo

Argomenti discussi: La sorella di Federica Torzullo a Carlomagno: Dimmi chi è il tuo complice. Tolta la patria potestà, oggi i funerali dei genitori di Claudio; Femminicidio Federica Torzullo, oggi i funerali dei genitori di Carlomagno ad Anguillara; Femminicidio Torzullo, i funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno sabato a Anguillara; Anguillara: il coltello che non si trova, le analisi dei Ris, il bimbo che rivuole i suoi giochi.

Anguillara, disposta restituzione salma Federica Torzullo a famiglia: funerali sabatoA quanto apprende l’Adnkronos è stato dato il nulla osta per la restituzione alla famiglia della salma di Federica Torzullo, la donna uccisa ad Anguillara Sabazia, alle porte di Roma, dal marito ... adnkronos.com

Federica Torzullo, sabato i funerali della donna uccisa a coltellate dal marito: le esequie dopo quelle dei suoceri suicidiÈ stato rilasciato il nulla osta per la restituzione alla famiglia della salma di Federica Torzullo, uccisa dal marito Claudio Carlomagno, ... msn.com

I dubbi sull'omicidio di Federica Torzullo sono tanti e oltre agli inquirenti i primi ad averli sono i familiari della povera vittima. Troppe cose non tornano. Ne parliamo ora a #Quartogrado facebook

Il figlio di Federica Torzullo resta coi nonni. L'avvocato: "Lettera del padre Serve filtro servizi sociali" x.com