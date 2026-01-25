A Anguillara Sabazia, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno coinvolto nel femminicidio di Federica Torzullo, sono stati trovati deceduti impiccati nella loro abitazione in via Tevere 25. La scoperta ha suscitato grande attenzione, anche in relazione ai messaggi di addio lasciati dai genitori di Claudio.

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno (arrestato per il femminicidio della moglie Federica Torzullo), sono stati trovati morti impiccati nella loro villetta in via Tevere 25, alle porte di Anguillara Sabazia. Il gesto estremo è avvenuto nella casa di famiglia, non lontana dall’abitazione del figlio Claudio e da quella dei consuoceri Torzullo, e poco distante dal luogo dove il corpo di Federica era stato nascosto nell’azienda di scavi del padre. Un vicino di casa, che aveva venduto loro la villetta trent’anni fa, esprime profondo cordoglio: ‘Non ci sono parole. Avevo venduto loro la villetta, trent’anni fa: Claudio Carlomagno era un tipo schivo, mentre Pasquale era sempre stato una persona onesta, pure troppo buona nella vita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Anguillara, il messaggio d'addio dei suoceri di Federica Torzullo: cosa c'era scritto

Argomenti discussi: Anguillara, Pasquale Carlomagno e la moglie Maria Messineo trovati impiccati nel giardino della loro casa; Federica Torzullo, le bugie di Carlomagno e l'arma del delitto che non si trova. La ricostruzione dei 9 giorni; Federica Torzullo, i genitori del marito suicidi e quell'ultimo messaggio all'altro figlio: il dramma infinito di Anguillara; Dai silenzi ai messaggi sul Whatsapp della moglie: i depistaggi di Claudio Carlomagno.

