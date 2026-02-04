Fumeria di hashish nel retro del negozio etnico blitz dei vigili | sequestrate anche cannabis e cocaina

I vigili hanno fatto irruzione in un negozio etnico a Mestre, scoprendo una fumeria di hashish nel retro. Durante il blitz, sono state sequestrate anche cannabis e cocaina. La porta del negozio mostrava un cartello che vietava di fumare all’interno, ma all’interno gli agenti hanno trovato comunque attività sospette.

MESTRE (VENEZIA) - Sulla porta, tra gli orari di apertura e una copia del regolamento comunale, spicca il cartello che impone il divieto di fumare all’interno del locale. Visto quello che è stato scoperto nel retrobottega, l’avviso sembra quasi uno sberleffo. In una stanza sul retro di quel negozio di alimentari, infatti, la polizia locale veneziana ha trovato un’autentica fumeria clandestina: tavolini bassi, divanetti, carta da parati nera e gialla con il logo Louis Vuitton - per dare un tono molto esclusivo all’ambiente. Con i dovuti adeguamenti storici, insomma, sembrava il ritaglio di una casa dell’oppio vittoriana, trapiantata dalla Londra dell’Ottocento direttamente ai margini del rione Piave di Mestre, a Venezia, il quartiere alle porte della stazione ferroviaria dove le forze dell’ordine lottano continuamente contro spacciatori e tossicodipendenti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

