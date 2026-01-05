Semina il panico nelle strade del ravennate | folle inseguimento finisce con lo speronamento

Nella notte di sabato 3 gennaio, un inseguimento tra auto e furgoni ha attraversato le province di Ravenna, Ferrara e Bologna. Un uomo di 28 anni, residente nel Comacchiese, ha dato inizio a una fuga che si è conclusa con uno speronamento. L’episodio ha provocato momenti di tensione nelle strade del ravennate, evidenziando le criticità legate alla sicurezza stradale e alla gestione di situazioni di emergenza.

