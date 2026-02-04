Francesca e le sue colleghe scout si muovono tra i bambini, cercando di farli vivere il più possibile all’aperto e lontano dallo schermo. La giovane di 24 anni ha già chiaro che il ruolo di chi lavora con i più piccoli non è quello di fare gli “animatori”, ma di essere degli educatori. Con l’uso degli smartphone, il rapporto si fa più complesso, e per loro diventa fondamentale trovare il modo di coinvolgere i bambini in attività che vadano oltre il digitale. Francesca si prepara a intraprendere un percorso di studi in Scienze della Formazione,

Francesca ha 24 anni, lavora con i bambini in vista di iniziare un percorso di studi in Scienze della Formazione. Elvira, invece, di anni ne ha 29, è originaria di Caserta, è avvocata e lavora presso il Consiglio Superiore della magistratura. Percorsi diversi, ma accomunati da due realtà: anzitutto, la provenienza da una famiglia scout (“Mia madre ha fatto l’ultima route scout – campeggio in cammino, ndr – con me nella pancia all’ottavo mese e papà che la seguiva in macchina”, racconta Elvira). E, soprattutto, l’essere oggi due “cape” scout. Per i lupetti e le lupette del gruppo Roma 85, infatti, Francesca Mellina ed Elvira Pozzuoli si chiamano solo ed esclusivamente Akela e Bagheera, due figure centrali nel racconto del Libro della Giungla di Rudyard Kipling, sfondo narrativo e di valore dei lupetti e delle lupette Agesci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francesca, Elvira e gli scout al tempo degli smartphone: “Non ‘animatori’, ma educatori”

Approfondimenti su Francesca Elvira

L’Associazione Nazionale Pedagogisti Educatori Italiani (Apei) annuncia le nuove nomine dei referenti provinciali.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Diamo il benvenuto ai nostri nuovi membri! Francesca Di Saverio, Michele Mastrodonato, Francesca Sirimarco, Marianna Di Palma, Marco Romeo, Antonella Maria Serena Paiano, Paola Monzo, Pellegrina Manu Nel Mondo, Nico Bal, Emily Claire, Domenico - facebook.com facebook