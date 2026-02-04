Francesca Elvira e gli scout al tempo degli smartphone | Non ‘animatori’ ma educatori

Francesca e le sue colleghe scout si muovono tra i bambini, cercando di farli vivere il più possibile all’aperto e lontano dallo schermo. La giovane di 24 anni ha già chiaro che il ruolo di chi lavora con i più piccoli non è quello di fare gli “animatori”, ma di essere degli educatori. Con l’uso degli smartphone, il rapporto si fa più complesso, e per loro diventa fondamentale trovare il modo di coinvolgere i bambini in attività che vadano oltre il digitale. Francesca si prepara a intraprendere un percorso di studi in Scienze della Formazione,

Francesca ha 24 anni, lavora con i bambini in vista di iniziare un percorso di studi in Scienze della Formazione. Elvira, invece, di anni ne ha 29, è originaria di Caserta, è avvocata e lavora presso il Consiglio Superiore della magistratura. Percorsi diversi, ma accomunati da due realtà: anzitutto, la provenienza da una famiglia scout (“Mia madre ha fatto l’ultima route scout – campeggio in cammino, ndr – con me nella pancia all’ottavo mese e papà che la seguiva in macchina”, racconta Elvira). E, soprattutto, l’essere oggi due “cape” scout. Per i lupetti e le lupette del gruppo Roma 85, infatti, Francesca Mellina ed Elvira Pozzuoli si chiamano solo ed esclusivamente Akela e Bagheera, due figure centrali nel racconto del Libro della Giungla di Rudyard Kipling, sfondo narrativo e di valore dei lupetti e delle lupette Agesci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

