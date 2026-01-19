Nuove nomine nell' associazione educatori e pedagogisti | Francesca Lumetta referente provinciale per Palermo

L’Associazione Nazionale Pedagogisti Educatori Italiani (Apei) annuncia le nuove nomine dei referenti provinciali. Francesca Lumetta è stata nominata referente per Palermo. La comunicazione è stata ufficializzata dal presidente regionale, Samuele Amendola, educatore e pedagogista. Queste nomine mirano a rafforzare la presenza e l’attività dell’associazione sul territorio, favorendo il confronto e la collaborazione tra professionisti dell’educazione e della pedagogia.

Il presidente regionale Apei Samuele Amendola, educatore e pedagogista, ha ufficializzato le nuove nomine dei referenti provinciali dell'Associazione Nazionale Pedagogisti Educatori Italiani. Tra i professionisti designati figura anche la partinicese Francesca Lumetta, educatrice Psp, che ha.

