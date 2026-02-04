Four people including two Chinese nationals arrested in France on suspicion of spying

La polizia francese ha arrestato quattro persone, tra cui due cittadini cinesi, con l’accusa di spionaggio. Gli arresti sono avvenuti questa mattina e le persone sono state portate davanti a un giudice. Le indagini continuano per capire meglio il motivo dell’attività sospetta e le eventuali implicazioni.

On February 4, the cybercrime division of the Paris public prosecutor's office opened a judicial investigation into the affair, said the prosecutor's office in a statement. Four people were brought before the investigating judge, with two of them being remanded in custody, it added. Il 4 febbraio, la divisione per la criminalità informatica della procura di Parigi ha aperto un'indagine giudiziaria sulla vicenda, ha detto la procura in un comunicato. Quattro persone sono state portate davanti al giudice istruttore e per due di loro è stata disposta la custodia cautelare, ha aggiunto l'ufficio.

