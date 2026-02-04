Formazioni Inter-Torino | le scelte di Chivu e Baroni per la Coppa Italia

Chivu e Baroni hanno scelto le formazioni per la partita di Coppa Italia che si giocherà all’U Power Stadium di Monza. La sfida tra Inter e Torino si avvicina, e i due allenatori hanno deciso chi scenderà in campo. La partita sarà decisiva per passare il turno, e i tifosi sono già in fermento.

In palio una tappa decisiva della Coppa Italia, con la sfida tra Inter e Torino spostata all'U-Power Stadium di Monza. L'Inter, capolista in campionato, punta a consolidare la propria supremazia e ad allungare il ciclo di successi che la rendono favorita per un nuovo trofeo. Il Torino, privo di obiettivi concreti nel campionato in corso, prova a sfruttare un'occasione esterna per riscrivere una pagina importante della propria storia: l'ultima semifinale risale al 1994. Si affronta una gara secca, che richiede equilibrio tattico, controllo del ritmo e la capacità di leggere i momenti chiave della partita.

