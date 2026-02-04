Forbidden Fruit Ender muore? Chi la fa cadere in acqua e dov’è ora

In Forbidden Fruit, Ender scompare nel nulla dopo un salto temporale. La Celebi, che si trovava in acqua, sembra essere morta in circostanze misteriose. Ora nessuno sa dove sia finita e cosa le sia successo.

Un salto temporale in Forbidden Fruit ci fa notare che Ender risulta scomparsa nel nulla. Sembra che la Celebi sia morta, dopo essere caduta in mare in circostanze alquanto misteriose. L’identità dell’aggressore è avvolta nel mistero, ma non per sempre. Infatti, viene presto svelata la sua identità, mentre in tutto questo Yildiz ha da poco scoperto di essere rimasta incinta di Halit, il quale però è ormai impegnato sentimentalmente con Sahika. Anticipazioni Forbidden Fruit: chi cerca di uccidere Ender. Mentre Sahika prende il sopravvento nella vita di Halit seguendo un piano ben preciso, Ender viene aggredita fuori dalla villa Argun. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

Forbidden Fruit rivela nuovi dettagli sulla trama di Ender, concentrandosi sul personaggio di Yigit, il figlio segreto della dark lady turca.

Evval Sam, noto come Ender Çelebi in Forbidden Fruit, è un personaggio della serie televisiva.

Forbidden Fruit: anticipazioni dal 2 al 7 febbraio 2026! Ender muore, Yildiz va viaNelle prossime puntate di Forbidden Fruit, tra colpi di scena, addii misteriosi e matrimoni annunciati, il destino dei protagonisti cambia radicalmente. serial.everyeye.it

Forbidden Fruit Anticipazioni 5 febbraio 2026: Yildiz, incinta, lascia la città!Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 5 febbraio 2026 su Canale 5 rivelano che Yildiz, poco dopo aver scoperto di essere incinta e che cosa è accaduto a Ender, decide di andare ... comingsoon.it

«Yigit è arrivato in città per conoscere la madre che lo ha dato alla luce e poi lasciato andare, solo per rifarsi una vita e avere un altro figlio. » Nell’episodio di Forbidden Fruit che andrà in onda il 4 febbraio 2026 su Canale 5, la tensione raggiunge livelli altissi - facebook.com facebook