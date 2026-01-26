Chi è ?evval Sam Ender Çelebi di Forbidden Fruit? Età

Evval Sam, noto come Ender Çelebi in Forbidden Fruit, è un personaggio della serie televisiva. La sua identità e ruolo all’interno della trama sono stati oggetto di interesse. Tuttavia, informazioni dettagliate su la sua età e background sono limitate. Questo articolo fornisce una panoramica su chi sia Evval Sam e il suo ruolo nella serie, offrendo un quadro chiaro e diretto senza enfasi.

In Forbidden Fruit è uno dei personaggi più in vista e interpreta Ender Celebi. Conosciamo chi è Sevval Sam, attrice e cantante nota in Turchia: età, vita privata, carriera, film e serie TV, canzoni e Instagram. Tutto su di lei. Come si chiama l’attrice che fa Ender Celebi in Forbidden Fruit e quanti anni ha? Stiamo parlando della cantante e attrice Sevval Sam, nata a Istanbul l’11 novembre 1972. La sua età è di 52 anni. È del segno zodiacale dello Scorpione. Non sappiamo invece qual è l’altezza e il peso. È la figlia d’arte dato che suo padre è Leman Sam, anche lui cantante. E ancora sulla biografia sappiamo che Sevval Sam ha completato gli studi superiori presso l’istituto professionale Isov Yapi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Forbidden Fruit, ecco chi è il figlio ‘segreto’ di Ender e KayaNella puntata di Forbidden Fruit andata in onda su Canale 5, si è rivelato un nuovo importante dettaglio sulla trama: Ender Çelebi, interpretata da Evval Sam, ha un figlio nascosto, avuto da Kaya Ekinci, interpretata da Baris Kiliç, e dato in adozione alla nascita.

