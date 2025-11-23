Al Gallo il corso di formazione per giovani diplomati della fondazione Its Newtechsi Academy
Opportunità per i giovani diplomati per la formazione di eccellenza. Progetto finanziato dal Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 18 settembre 2024, n. 187, nell’ambito del Pnrr. La Fondazione “Its Newtechsi Academy”, seleziona allievi per il corso di formazione per Tecnico Superiore. 🔗 Leggi su Casertanews.it
