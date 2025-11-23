Al Gallo il corso di formazione per giovani diplomati della fondazione Its Newtechsi Academy

Casertanews.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Opportunità per i giovani diplomati per la formazione di eccellenza. Progetto finanziato dal Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 18 settembre 2024, n. 187, nell’ambito del Pnrr. La FondazioneIts Newtechsi Academy”, seleziona allievi per il corso di formazione per Tecnico Superiore. 🔗 Leggi su Casertanews.it

al gallo il corso di formazione per giovani diplomati della fondazione its newtechsi academy

© Casertanews.it - Al Gallo il corso di formazione per giovani diplomati della fondazione "Its Newtechsi Academy"

Contenuti che potrebbero interessarti

gallo corso formazione giovaniAl Gallo il corso di formazione per giovani diplomati della fondazione "Its Newtechsi Academy" - I partecipanti otterranno il diploma di “Tecnico superiore per il disegno dei processi aziendali e delle certificazioni” ... Riporta casertanews.it

Radiologia interventistica, corso formazione per giovani medici - Giovani radiologi provenienti da diverse regioni sono all'Aquila, per il corso di due giorni di Radiologia Interventistica, incentrato sulle fondamentali tecniche diagnostico- Come scrive ansa.it

Giovani ambasciatori legalità, prorogato il termine iscrizioni - Sono stati prorogati al prossimo lunedì 10 febbraio, alle 12, i termini per la partecipazione alla seconda edizione del corso di formazione 'Giovani ambasciatori della legalità'. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Gallo Corso Formazione Giovani