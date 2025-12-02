Milan primo nella classifica degli scontri diretti | media di 2,34 punti a partita e zero gol subiti su azione Libero
Gli scudetti si vincono con gli scontri diretti, oppure anche vincendo gli scontri diretti. E Libero, con Claudio Savelli, ricorda che è il Milan la squadra regina degli scontri diretti. Ha battuto l’Inter, il Napoli, la Roma, il Bologna, la Lazio, pareggiato con Atalanta e Juventus (sbagliando un rigore) e deve giocare ancora contro il Como. Allegri ha stravolto la squadra che era uscita a pezzi dallo scorso anno. Scrive Libero: Se è vero che vince il campionato chi fa più punti negli scontri diretti (il Napoli lo scorso anno insegna), allora il Milan rinato dalle ceneri del Fonseca-Conceicao può pensare al colpo grosso (anche su questo, il Napoli dello scorso anno insegna). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche questi approfondimenti
Come con Inter e Milan, la Roma subisce un gol durante il primo tempo e non riesce a segnare. Al contrario di quanto visto con Inter e Milan, però, ieri sera per la Roma non c’è neanche il sapore, in parte consolatorio, del rimpianto finale, se non per quel tir - facebook.com Vai su Facebook
RT @pincopallino226: Milan, un primo tempo da nulla cosmico, salvato solo da un grande #Maignan, nella ripresa ci pensa l'arbitro ed il VAR… Vai su X
Serie A, la classifica: Milan primo a pari punti col Napoli - La Cremonese sbanca il Dall'Ara di Bologna con un gol di Payero e una doppietta di Jamie Vardy: inutile il gol su rigore di Orsolini. Da milannews.it
Roma, il tabù scontri diretti: zero gol e tre ko contro le big - Zero gol segnati contro le rivali scudetto, ma la classifica resta corta. Segnala lifestyleblog.it
ASSIST fantacalcio Milan-Lazio: tutti i +1 assegnati - Assist fantacalcio Milan Lazio: vuoi sapere quali +1 sono stati assegnati? Riporta fantamaster.it
Milan in vetta almeno per 24 ore: la classifica aggiornata della Serie A - Il Milan torna primo in classifica e ci resterà almeno per le prossime 24 ore, ovvero fino al termine del big match tra Napoli e Roma in programma. Si legge su tuttomercatoweb.com
Serie A, la classifica aggiornata: Milan ancora al comando in attesa di Roma e Napoli - La 13esima giornata di Serie A prosegue con le sfide di questa domenica, intensa per i diversi scontri al vertice in programma. Scrive milannews.it
Bookies - Napoli e Milan davanti, ma l'Inter resta favorita per lo Scudetto. Crolla la Roma - La Roma perde primo posto e lo scontro diretto contro il Napoli che opera il sorpasso, con i campioni d’Italia ora al primo posto insieme al Mi ... Segnala msn.com