Gli scudetti si vincono con gli scontri diretti, oppure anche vincendo gli scontri diretti. E Libero, con Claudio Savelli, ricorda che è il Milan la squadra regina degli scontri diretti. Ha battuto l’Inter, il Napoli, la Roma, il Bologna, la Lazio, pareggiato con Atalanta e Juventus (sbagliando un rigore) e deve giocare ancora contro il Como. Allegri ha stravolto la squadra che era uscita a pezzi dallo scorso anno. Scrive Libero: Se è vero che vince il campionato chi fa più punti negli scontri diretti (il Napoli lo scorso anno insegna), allora il Milan rinato dalle ceneri del Fonseca-Conceicao può pensare al colpo grosso (anche su questo, il Napoli dello scorso anno insegna). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Milan primo nella classifica degli scontri diretti: media di 2,34 punti a partita e zero gol subiti su azione (Libero)