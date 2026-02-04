Fiumi in piena in Maremma la pioggia incessante fa paura Vigilanza costante
La pioggia non si ferma, e i fiumi in tutta la Maremma sono ormai in piena. Le autorità tengono sotto stretta sorveglianza i corsi d’acqua, mentre le strade si allagano e le persone sono costrette a muoversi con attenzione. La situazione rimane critica e la paura cresce tra i residenti.
Grosseto, 4 febbraio 2026 – La pioggia continua incessante a colpire la Maremma, ingrossando inevitabilmente i corsi d'acqua in tutta la provincia. Meteo Toscana, il Lamma: arriva una nuova perturbazione atlantica Operatori e mezzi del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud (Cb6) sono mobilitati per monitorare il reticolo idrico e intervenire in caso di necessità. Nevicata sull’Appennino, quasi mezzo metro all’Abetone e sull’Amiata. Sale il livello dei fiumi in Toscana Le situazioni più complesse si registrano nella parte settentrionale del comprensorio, dove il fiume Bruna e il torrente Sovata sono in piena. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Maremma Pioggia
Diretta maltempo in Toscana, allerta arancione: pioggia incessante, fiumi osservati speciali
Maltempo | Pioggia incessante in tutta la provincia, attesa la piena del fiume Cecina. La sindaca: "Prudenza"
Da questa mattina, la provincia di Livorno si trova sotto una pioggia continua che non dà tregua.
Ultime notizie su Maremma Pioggia
Argomenti discussi: Ondata di maltempo sulla Toscana, allagamenti e fiumi in piena; Maltempo. Cedimenti a Sciacca e Siculiana, fiumi in piena e viabilità a rischio - Autore: Calogero Parlapiano | Attualità; Pioggia battente, alberi caduti e fiumi sorvegliati speciali. La diretta del maltempo in Toscana; Maltempo in Toscana, il fiume Cecina esonda nel Pisano. Agenti si tuffano in un sottopasso nel Livornese e salvano anziano.
Fiumi in piena in Maremma, la pioggia incessante fa paura. Vigilanza costanteLe situazioni più complesse si registrano nella parte settentrionale del comprensorio, dove il fiume Bruna e il torrente Sovata sono in piena ... lanazione.it
Fiumi in piena in Emilia Romagna: nuova allerta meteo gialla per il 5 febbraio 2026Sale il livello di Reno, Samoggia e Ronco e in Appennino continua a nevicare: le piene arrivano nella Bassa entro le prossime ore. Le previsioni meteo: piccola pausa, poi continua a piovere ... ilrestodelcarlino.it
MALTEMPO CEDIMENTI A SCIACCA E SICULIANA, FIUMI IN PIENA E VIABILITA' A RISCHIO - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.