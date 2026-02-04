fiumi in piena in maremma la pioggia incessante fa paura vigilanza costante

La pioggia non si ferma, e i fiumi in tutta la Maremma sono ormai in piena. Le autorità tengono sotto stretta sorveglianza i corsi d’acqua, mentre le strade si allagano e le persone sono costrette a muoversi con attenzione. La situazione rimane critica e la paura cresce tra i residenti.

Grosseto, 4 febbraio 2026 – La pioggia continua incessante a colpire la Maremma, ingrossando inevitabilmente i corsi d'acqua in tutta la provincia. Meteo Toscana, il Lamma: arriva una nuova perturbazione atlantica Operatori e mezzi del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud (Cb6) sono mobilitati per monitorare il reticolo idrico e intervenire in caso di necessità. Nevicata sull’Appennino, quasi mezzo metro all’Abetone e sull’Amiata. Sale il livello dei fiumi in Toscana Le situazioni più complesse si registrano nella parte settentrionale del comprensorio, dove il fiume Bruna e il torrente Sovata sono in piena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Da questa mattina, la provincia di Livorno si trova sotto una pioggia continua che non dà tregua.

