Assalto alla redazione de La Stampa la condanna del Cdr

Il Comitato de La Stampa condanna con forza l’irruzione di un centinaio di manifestanti all’interno della redazione centrale del nostro giornale in via Lugaro a. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Assalto alla redazione de La Stampa, la condanna del Cdr

News recenti che potrebbero piacerti

? CLAMOROSO: assalto in redazione nel giorno dello sciopero della stampa I DETTAGLI https://shorturl.at/3sJ2Y - facebook.com Vai su Facebook

L’assalto degli alienati alla redazione della Stampa e’ la solita faida interna alla sinistra. I manifestanti assaltano i giornali che li vezzeggiano. Vai su X

Assalto alla redazione de La Stampa. Arriva la solidarietà del presidente Mattarella - Nel giorno dello sciopero nazionale dei giornalisti per il rinnovo del contratto, a redazione vuota, un centinaio di manifestanti ha fatto irruzione nell'edificio di via Lugaro a Torino imbrattando i ... Scrive rainews.it

Sciopero generale 28 novembre, assalto alla redazione de La Stampa: lancio di letame, sfondata porta di vetro - Durante le manifestazioni a Torino per lo sciopero generale del 28 novembre, circa cento contestatori si sono staccati dal corteo principale e hanno raggiunto la sede del quotidiano La Stampa dove c’è ... virgilio.it scrive

Gruppo di manifestanti devasta la redazione de La Stampa: lancio di letame, muri imbrattati e carte ovunque - Solidarietà dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Secondo today.it