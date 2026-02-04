Fiorello e Fabrizio Biggio non si risparmiano e commentano con ironia l’annuncio di Carlo Conti sui Big di Sanremo al Quirinale. Durante la puntata di mercoledì 4 febbraio di La Pennicanza, i due si chiedono sorpresi: “Ma chi ha invitato tutta questa gente?”. La scena ha fatto discutere, tra battute e qualche sorriso, mentre il pubblico si chiede chi siano davvero gli artisti invitati e perché siano finiti tutti al Quirinale.

Fiorello e Fabrizio Biggio commentano la notizia del giorno nella puntata di mercoledì 4 febbraio a La Pennicanza, ossia l’annuncio di Carlo Conti sui Big di Sanremo dal Presidente Mattarella. Non poteva mancare la chiamata (finta) dal Quirinale: “Ma chi ha invitato tutta questa gente?”. Fiorello e l’appello per la Sicilia. Non passa giorno che Fiorello non faccia il suo appello per aiutare la Sicilia. Così, anche la puntata del 4 febbraio si apre, come di consueto, con la cronaca siciliana: “Noi i riflettori non li spegniamo”. Fiorello cita la prima pagina del quotidiano La Sicilia: “Niscemi, 880 case nella zona rossa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, i Big di Sanremo al Quirinale: “Ma chi ha invitato tutta questa gente?”

