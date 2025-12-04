Fiorello a La Pennicanza sul suo ritorno a Sanremo | Sì ma solo a queste condizioni

Fiorello si concentra nella puntata di oggi 4 dicembre de La Pennicanza sulla Rai. Si parla di Sandokan e del suo possibile ingaggio nella seconda stagione, ma anche del ritorno di Amadeus sulla tv di Stato. E riceve pure una chiamata da parte di Giorgia con la quale è possibilista sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo ma solo una precisa condizione. Fiorello apre a Sanremo dopo la telefonata di Giorgia. Grandi nomi della musica chiamano in diretta a La Pennicanza. Dopo la telefonata di Fiorella Mannoia, arriva quella di Giorgia che già si era collegata durante la prima puntata di stagione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza sul suo ritorno a Sanremo: “Sì ma solo a queste condizioni”

UN ALTRO INVIATO SPECIALE A VIA ASIAGO! Ieri è stata davvero una giornata movimentata negli studi della Pennicanza! Dopo la nostra Valentina… ecco spuntare anche Luca, nuovo inviato speciale di Fiorello and Friends Anche lui, in mission - facebook.com Vai su Facebook

Riascolta tutte le puntate de "LA PENNICANZA" con @Fiorello e @fabriggio su @raiplaysound raiplaysound.it/programmi/lape… Vai su X

