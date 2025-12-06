A dettare la linea strategica per la proiezione geoecomica del Paese è Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, intervenendo all ’ Indo-Mediterranean Business Forum organizzato dal Trieste Summit – evento di cui Formiche e Decode39 sono stati media partner. Rixi, di recente tornato da una missione in India e Qatar, per poi passare da un summit a Londra e una visita in Egitto, approfondisce con Formiche.net la trasformazione dei porti italiani, il ruolo strategico del Mediterraneo nella competizione globale e le sfide poste dalle nuove rotte — dall ’ Africa al Golfo, fino all ’ Artico. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Trieste polo di un’Italia al centro del Mediterraneo. Parla Rixi