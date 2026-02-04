Fiamma olimpica a Gallarate Snoop Dogg tedoforo a sorpresa sotto la neve finta ?

Questa mattina a Gallarate, il noto rapper Snoop Dogg ha preso parte alla cerimonia della fiamma olimpica. A sorpresa, si è messo in corsa tra via Pegoraro e Piazza Libertà, stringendo la fiaccola tra le mani. La neve finta faceva da sfondo mentre il rapper, con il suo stile inconfondibile, ha partecipato alla manifestazione, lasciando tutti senza parole.

Snoop Dogg ha fatto una comparsa inaspettata durante il percorso della fiaccola olimpica a Milano. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Snoop Dogg Argomenti discussi: A Gallarate passa la fiamma olimpica e Alfa porta la neve; Olimpiadi, Snoop Dogg accende e porta la torcia olimpica a Gallarate. VIDEO; Snoop Dogg porta la fiamma olimpica a Gallarate tra pioggia e selfie; Snoop Dogg ha portato la Fiamma olimpica nella 59esima tappa. Snoop Dogg accende Gallarate: il rapper porta la Fiamma Olimpica in cittàSotto una suggestiva nevicata scenica, la star mondiale del rap guida il corteo dei tedofori verso Milano Cortina 2026 ... laprovinciadivarese.it Fiamma olimpica a Gallarate, Snoop Dogg tedoforo a sorpresa sotto la neve (finta)Sorpresa a Gallarate questa mattina: il Doggfather del rap mondiale ha corso tra via Pegoraro e Piazza Libertà stringendo la fiaccola olimpica. ilnotiziario.net Il 6 febbraio 2020 i Green Day, insieme a Snoop Dogg e Martha Stewart, durante lo show Ellen DeGeneres hanno preparato delle pizze, sorseggiando cocktail. https://facebook.com/GreenDayItalianRageAndLove/videos/2642445025874714/ facebook In occasione di Milano Cortina 2026, Snoop Dogg ha partecipato alla staffetta della torcia olimpica a Gallarate indossando la divisa ufficiale. Terminato il percorso, l'artista è stato visto in un fast food per pranzare. Il video è stato ricondiviso poco dopo dallo ste x.com

