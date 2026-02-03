Avellino al via la campagna abbonamenti per le ultime 8 gare casalinghe
Questa settimana, l’Avellino apre le prenotazioni per le ultime otto partite casalinghe di questa stagione. La società comunica che da mercoledì 4 febbraio, alle 15:00, i tifosi potranno acquistare gli abbonamenti. La promozione riguarda tutte le gare che si giocheranno al Partenio, escluse eventuali partite di play-off o play-out.
L’U.S. Avellino 1912 rende noto che, a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 4 febbraio, avrà inizio la nuova campagna valida per le ultime 8 gare casalinghe fino al termine del campionato (sono eventualmente escluse eventuali gare di play-off o play-out).Dove e come aderire all’offertaSi potrà.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
