studenti del manzoni juvara esplorano il passato siciliano attraverso archeologia e storia locale

Gli studenti dell’istituto Manzoni-Juvara di Caltanissetta hanno iniziato un nuovo progetto dedicato alla storia e all’archeologia della Sicilia. Dal 23 gennaio, i ragazzi esplorano il passato dell’isola attraverso uscite sul campo e studi approfonditi. La dirigente Agata Rita Galfano ha dato il via a questa iniziativa che coinvolge gli studenti in prima persona, portandoli a scoprire reperti e storie locali. È un modo per conoscere meglio la propria terra e le sue radici.

Al via a Caltanissetta il progetto “Storia e Archeologia in Sicilia nel corso dei secoli”, avviato il 23 gennaio presso l’Istituto Istruzione Superiore “Manzoni – Juvara”, guidato dalla dirigente Agata Rita Galfano. Il programma, rivolto agli studenti del corso serale, punta a riscoprire il patrimonio storico e archeologico dell’isola attraverso un percorso che unisce teoria, pratica e visite sul campo. Il progetto è frutto di una collaborazione tra l’Associazione SiciliAntica, l’Associazione Antico Mondo-Rievocazioni storiche e il personale docente dell’istituto. Obiettivo principale: far acquisire agli studenti non solo conoscenze storiche, ma anche una consapevolezza critica del valore dei beni culturali, della loro tutela e della necessità di valorizzarli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

