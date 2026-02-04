Farmacista di Sarnano guida la comunità nel dopo terremoto con farmaci e solidarietà

A Sarnano, il farmacista del paese si mette in prima linea per aiutare la comunità. Dopo il terremoto del 2016 che ha distrutto il centro storico, la gente ha ricominciato a ricostruire la propria vita. Il farmacista distribuisce medicine e aiuta a sostenere chi ancora fatica a riprendersi. La sua presenza diventa un punto di riferimento per tutti, un segno di solidarietà concreta.

A Sarnano, quel paese che nel 2016 si è svegliato sotto le macerie del terremoto che ha cancellato il centro storico, la vita non si è fermata. È ripartita lentamente, con le mani di chi non ha mai mollato. E tra i volti più riconoscibili del dopo, c’è quello di Irene Polucci, farmacista di 35 anni, figlia di una delle titolari della storica farmacia Ippoliti, che da anni è il cuore pulsante del paese. Non solo ha tenuto aperta la farmacia nei mesi più bui, dopo il sisma, ma ha anche portato a casa 80mila euro in una delle puntate più emozionanti di *Affari tuoi*, il game show di Rai 1. Ma la vera vittoria non è nei numeri, bensì nel senso di appartenenza che ha mantenuto intatto, nonostante il dolore e la distruzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

