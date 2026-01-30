famiglia nel bosco primo incontro dei genitori con gli psichiatri

A L’Aquila, i genitori e gli psichiatri si sono incontrati per la prima volta. L’udienza, richiesta dal Tribunale per i minorenni, serve a capire se la famiglia può tornare insieme. Catherine, una delle mamme, ha detto solo “Nessun commento” prima di sedersi con i medici. Nessuna decisione ancora, ma si cerca di capire meglio la situazione, valutando se e come si può ricostruire il legame tra genitori e figli.

"Nessun commento", dice Catherine, prima di iniziare a L'Aquila, l'incontro con psichiatri e psicologi, disposto dal Tribunale per i minorenni per capire se la coppia è in grado di prendersi cura dei propri figli e se e con quali modalità riunire la famiglia nel bosco. Gli esperti avranno tempo fino a fine aprile per depositare le loro relazioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

La scrittrice Susanna Tamaro critica duramente il ruolo degli psichiatri nella vicenda della famiglia nel bosco.

