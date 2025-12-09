Famiglia nel bosco terminata la visita dei rappresentanti dell' ambasciata australiana nella casa famiglia di Vasto
Hanno lasciato poco prima delle 13 la casa famiglia di Vasto i rappresentanti inviati dall'ambasciata d'Australia in Italia per incontrare i componenti della ‘famiglia nel bosco’. Come riporta l'Agi, nessuna dichiarazione è stata rilasciata dai diplomatici, arrivati in Abruzzo per confrontarsi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
I tre figli tolti alla famiglia nel bosco: potrebbero tornare in Australia con la mamma
Bambini sottratti alla “famiglia del bosco”. Scontro governo-magistrati. Salvini: “Sequestrati”
Famiglia nel bosco, ecco chi sono e come vivono i "neorurali"
Mi scrive Anna Maria sulla vicenda della "famiglia nel bosco", siete d'accordo? - facebook.com Vai su Facebook
Famiglia nel bosco, la curatrice del Tribunale: «Per il ricongiungimento coi figli servono tempo e garanzie» Vai su X
Famiglia nel bosco, i bimbi fanno visite mediche e colloquio psicologico. L’avvocato: “Sono scossi” - I bambini portati in una casa protetta insieme alla mamma dopo che il Tribunale dei minori dell’Aquila ha deciso che non potevano continuare a vivere nel bosco insieme ai ... Lo riporta quotidiano.net
