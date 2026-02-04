Ex Ogr e Sinistra Italiana | appello per dignità dei lavoratori preoccupazione per prospettive future

Mercoledì mattina a Rimini i lavoratori delle ex Ogr scendono in piazza per chiedere dignità e un futuro migliore. La manifestazione si svolge sotto un cielo grigio, mentre il freddo pungente si fa sentire. La preoccupazione per le prospettive di lavoro e i diritti si fa sentire tra i partecipanti, che chiedono risposte chiare e concrete alle istituzioni. La tensione è palpabile, e la tensione cresce tra chi lotta per i propri diritti e chi ascolta.

Mercoledì 4 febbraio 2026, a Rimini, il freddo umido della mattina si mescola al silenzio preoccupato che avvolge il quartiere di San Giuliano. Non è un'atmosfera da festa, né da giornata qualunque. È il clima che si respira intorno alle ex Ogr, quelle ex officine ferroviarie che un tempo erano il cuore pulsante dell'industria locale, ora ridotte a simboli di un passato che minaccia di non trovare più spazio nel futuro. Qui, in un'area che ha visto crescere generazioni di operai, si sta preparando una giornata che potrebbe cambiare per sempre il destino di oltre cento lavoratori. Giovedì 5 febbraio, dalle 8 del mattino, i dipendenti dello stabilimento Officina Manutenzione Ciclica Locomotive, in passato noto come OGR, scenderanno in piazza per un'azione di sciopero durata otto ore.

