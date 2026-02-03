Autorizzazione proroga Cigs per 4.450 ex lavoratori Ilva richiesta da chieti

Il governo ha chiesto ufficialmente di prolungare la Cassa Integrazione Sostitutiva per 4.450 ex lavoratori dell’ex stabilimento di Niscemi, in Sicilia. La proroga riguarda il sostegno economico per chi ha perso il lavoro durante la chiusura dell’impianto. La richiesta arriva in un momento in cui ancora si cerca di trovare una soluzione definitiva per il futuro della fabbrica.

Il governo ha chiesto l’autorizzazione per prorogare la Cassa Integrazione Sostitutiva (Cigs) per 4.450 ex lavoratori dell’ex impianto Ilva di Niscemi, in Sicilia. La richiesta è stata presentata da Chieti, città che ospita il sito industriale ex Ilva, ormai chiuso da oltre un anno. La Cigs è un meccanismo previsto per integrare gli impiegati in fase di dismissione o trasformazione dell’azienda, garantendo loro un reddito temporaneo durante il periodo di transizione. La richiesta è stata avanzata in vista di un possibile rientro in azienda o un nuovo avvio operativo, in un contesto in cui il territorio cerca soluzioni per la ricostruzione economica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

