Eventi in tutta la provincia di Venezia per ricordare le vittime degli esodi e delle persecuzioni nel Novecento

Questa mattina Venezia ha ricordato le vittime degli esodi e delle persecuzioni del Novecento. In tutta la provincia si sono svolti eventi per non dimenticare, con cerimonie e momenti di riflessione. Il cielo grigio e i venti leggeri non hanno fermato le iniziative, che hanno coinvolto scuole, associazioni e cittadini. La giornata si è aperta con un silenzio rispettoso nel centro storico, dove sono stati deposti fiori e letti nomi di chi ha subito persecuzioni. Una giornata di memoria che mira a mantenere vivo il ricordo

Il 10 febbraio 2026, data ufficiale del Giorno del Ricordo, il cielo sopra Venezia si è schiuso in un mattino grigio ma terso, con venti leggeri che sfioravano i tetti del centro storico e una temperatura di poco sopra lo zero. Ma l'aria, pesante di silenzio, sembrava già carica di ricordi. Oltre trenta iniziative, sparse in ogni angolo del territorio comunale, hanno reso vivo quel giorno non solo con riti ufficiali, ma con un'onda di testimonianze, narrazioni e riflessioni che hanno attraversato scuole, chiese, teatri, musei e piazze. A Mestre, nel Duomo di San Lorenzo, alle 10 in punto, la Messa del Ricordo ha risuonato tra le colonne di pietra, con il canto del coro della parrocchia che si è levato come un'eco lontana da un passato che non vuole essere dimenticato.

