Alcaraz e Sinner in doppio insieme? Parla l’azzurro | Ne parleremo magari già da quest’anno o il prossimo Potrebbe essere…

Alla vigilia del match di esibizione a Seul tra Sinner e Alcaraz, un giornalista ha chiesto ai due tennisti se considerano di giocare insieme in doppio in futuro. Alcaraz e Sinner hanno risposto che ne discuteranno, ipotizzando la possibilità già quest’anno o nel prossimo, senza confermare nulla. La loro eventuale collaborazione potrebbe rappresentare un interessante sviluppo nel panorama tennistico internazionale.

