Ok ai contributi | 16 progetti saranno realtà

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Comunitaria di Lodi, sotto la guida del presidente Alfio Quarteroni, ha annunciato il finanziamento di 16 progetti sul territorio lodigiano, per un totale di oltre 197.000 euro. Questi contributi consentiranno di realizzare iniziative di interesse locale, rafforzando lo sviluppo e il sostegno alla comunità. Un investimento concreto che testimonia l’impegno della fondazione nel promuovere progetti di valore per il territorio.

Oltre 197mila euro per il territorio lodigiano: sedici progetti diventeranno realtà grazie alla Fondazione Comunitaria di Lodi attualmente guidata dal presidente Alfio Quarteroni (nella foto). Il consiglio di amministrazione, riunitosi giovedì 18 dicembre, ha approvato in via definitiva le proposte presentate nella seconda finestra dei “Bandi Provinciali”, dopo il positivo esito della raccolta fondi richiesta alla comunità. Come previsto dal meccanismo partecipativo della Fondazione, i promotori dei progetti avevano avviato campagne di “fundraising“ (raccolta fondi) per ottenere il consenso del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

ok ai contributi 16 progetti saranno realt224

© Ilgiorno.it - Ok ai contributi: 16 progetti saranno realtà

Leggi anche: Politiche giovanili: i contributi ai progetti previsti per l’autunno

Leggi anche: A Venezia 16 mondi digitali tra memoria, AI e realtà estesa

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ok ai contributi: 16 progetti saranno realtà; 164 mila euro di contributi a 16 Associazioni sportive del Monregalese; Ruspe alla Tosa, demoliti i vecchi edifici: ecco il progetto da due milioni; (ACON) FINE ANNO/2. BORDIN: DAL CR FVG 2 MLN AL TERRITORIO, OK A 20 LEGGI.

ok contributi 16 progettiOk ai contributi: 16 progetti saranno realtà - Oltre 197mila euro per il territorio lodigiano: sedici progetti diventeranno realtà grazie alla Fondazione Comunitaria di Lodi attualmente guidata ... ilgiorno.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.