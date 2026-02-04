Euro 32 parte la sfida restyling al Maradona | La città è candidata

Questa mattina, a Napoli, si è aperto il confronto tra i rappresentanti della Uefa e le autorità locali per definire i dettagli del restyling dello stadio Maradona. La città punta a ottenere la candidatura per ospitare le partite di Euro 2032, e oggi si sono messi sul tavolo i primi accordi concreti. La sfida ora si gioca sulla fattibilità dei lavori e sulla capacità di convincere la UEFA. Nei prossimi giorni, si attendono sviluppi ufficiali.

Venerdì il vertice con i delegati della Uefa per arrotondare il progetto per lo stadio Maradona candidato a ospitare le gare di Euro 2032. A fine campionato i primi lavori per la riapertura del terzo anello. Propedeutico all’abbattimento del primo anello e trasformare l’impianto di Fuorigrotta modello Olimpico o Maracanà. Ovvero una unica gradina che parte dall’alto - da quello che oggi si chiama terzo anello - e termina vicina al terreno di gioco. A stappare il dibattito sul futuro dell’impianto che porta il nome del giocatore più grande di sempre è il sindaco Gaetano Manfredi a metà mattinata dove annuncia l’approvazione dei lavori per lo stadio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Si apre una fase importante per il futuro dello Stadio Diego Armando Maradona, con un incontro che potrebbe portare a un restyling finalizzato alla candidatura per Euro 2032.

Il Comune di Napoli ha presentato il progetto di restyling dello stadio Maradona, con un investimento di 200 milioni di euro.

