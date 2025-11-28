Rubano 700 euro di spesa all' Esselunga con la tecnica dello scontrino

Bottiglie di champagne e altri vini pregiati, ma anche decorazioni natalizie e cibo. Il totale del carrello? Circa 700 euro e una volta arrivati alle casse dell’Esselunga hanno tirato dritto utilizzando la “tecnica dello scontrino”. Non sono andati lontano, dato che sono stati fermati dalla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

